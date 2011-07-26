Патріарха Кирила в Києві зустрінуть акціями протесту

Патріарх Московський і всієї Русі Кирил 26 липня розпочинає свій триденний візит в Україну, приурочений до святкування Дня хрещення Русі.

Це вже п`ятий візит патріарха Кирила в Україну за останні два роки. Попередні супроводжувалися протистоянням між його противниками - українськими націоналістами - і прихильниками з проросійських організацій.

Українські націоналісти готують акції протесту і цього разу. О 13:00 біля посольства Росії в Києві Конгрес українських націоналістів проведе акцію протесту проти ідеї "руського міра", яку втілює глава РПЦ.

"Російський патріарх Кирило знову прибуває до нас зі своєю ідеєю фікс щодо побудови в Україні так званого "руського міра", в той час як морального авторитету в країні набувають саме українські церковні конфесії", - заявив виданню "КоммерсантЪ-Україна" глава секретаріату КУН Володимир Манько.

Тим часом патріарх Кирил у вівторок в Києві проведе зустріч з патріархом всія Грузії Ілією II. У середу на Володимирській гірці Кирило, Ілія II і митрополит Київський Володимир відслужать святковий молебень.

Крім того, напередодні свята Хрещення Русі в Києві пройде засідання Священного Синоду Російської православної церкви. Також в цей день запланована зустріч патріарха Кирила з ректорами вищих навчальних закладів України в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

У четвер - в день пам`яті святого князя Володимира і свята Хрещення Русі - Кирил очолить літургію в Лаврі, покладе квіти до Вічного вогню та до пам`ятника жертвам Голодомору.

У РПЦ підкреслюють, що візит Кирила - пасторський. Однак патріарх відвідає Україну незабаром після того, як у Києві вперше за 19 років відбувся собор УПЦ (МП), на якому піднімалися питання про більшу автономію від Російської православної церкви.

Експерти вважають, що для глави РПЦ під час візиту до Києва головне - переконатися у незмінності позицій як ієрархів Української церкви, так і української влади.

ТСН