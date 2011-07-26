The Independent: у Печерському суді - спектакль

Вся увага України прикована до спектаклю, що розігрується в Печерському районному суді, де йде процес над колишнім прем`єр-міністром і одним з лідерів "помаранчевої революції" Юлією Тимошенко, повідомляє The Independent. Перший акт драми завершився у п`ятницю, коли Тимошенко нарешті були пред`явлені звинувачення. Вона відмовилася визнавати себе винною, назвавши всю справу "сфабрикованою за наказом президента".

Український уряд наполягає, що процес Тимошенко - частина масштабного плану боротьби з корупцією, проте, як відзначає видання, звинувачення, що "пред`являються нею, незвичайні, оскільки сконцентровані не на зловживаннях, направлених на особисте збагачення, а на газовій операції з прем`єр-міністром Росії Володимиром Путіним від 2009 року, в результаті якої Україна втратила 118 млн. фунтів".

В ході процесу суд і звинувачення неодноразово порушували процедуру, за що одержали попередження від Єврокомісії і Держдепартаменту США. За твердженням команди Тимошенко, це справа - не окремий випадок, а "частина скоординованого наступу на опозицію напередодні майбутніх парламентських виборів". Вісім членів колишнього уряду знаходяться під вартою, ще трьом заборонено залишати країну. Екс-міністр економіки Данилишин одержав притулок в Чехії після того, як був переслідуваний в Україні. Юрій Луценко, колишній міністр внутрішніх справ, був арештований напередодні Нового року озброєними людьми.

"Але якщо метою кампанії було знищення політичних опонентів Януковича, то її наслідки, схоже, виявилися прямо протилежними, - відзначає кореспондент Олівер Пул. - Українці проклинали нездатність лідерів "помаранчевої революції" виконати свої обіцянки. Уряд Тимошенко був зганьблений підозрами в політичних чварах і неналежній поведінці. Програвши Януковичу, Тимошенко не змогла згуртувати навколо себе опозицію. Проте сьогодні вона знову зображає жертву гонінь і повертає собі ореол лідера нації".

"Якщо Тимошенко визнають винною, їй загрожує до 10 років тюремного ув`язнення і неможливість брати участь в майбутніх парламентських і президентських виборах. Якщо ж не визнають, Януковичу, мабуть, доведеться зіткнутися з набагато небезпечнішим політичним опонентом, ніж було б за відсутності спектаклю в Печерському районному суді", - резюмує газета.

ІноПреса