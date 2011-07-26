Тимошенко вимагає три дні на пошук нових адвокатів

Екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вимагає від Печерського районного суду Києва надати їй три дні для пошуку нових адвокатів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила під час судового засідання.

«Я вимагаю, починаючи з завтрашнього дня, дати мені час до понеділка, аби знайти нових адвокатів», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона наголосила, що у понеділок, 1 серпня, прийде на судове засідання з новими захисниками.

Ю.ТИМОШЕНКО висловила сподівання, що того ж дня суддя Родіон КІРЄЄВ надасть новим захисникам два місяці на ознайомлення з матеріалами справи.

За її словами, таким чином суддя Р.КІРЄЄВ отримає «ще один шанс забезпечити її нормальним захистом».

Водночас вона наголосила, що не відмовлятиметься від захисників у разі надання їм достатнього часу для ознайомлення з матеріалами справи.

У свою чергу сторона обвинувачення розцінила цю заяву Ю.ТИМОШЕНКО як спробу затягнути розгляд справи. "Ми є свідками затягування підсудною та її захистом розгляду справи", - сказав представник державного обвинувачення, повідомляє сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 26 липня, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що відмовляється від послуг адвокатів Миколи СІРОГО та Олександра ПЛАХОТНЮКА через те, що суддя Печерського райсуду Києва Р.КІРЕЕВ не надав їм належного часу для ознайомлення з матеріалами кримінальної справи щодо газових угод від 2009 року.