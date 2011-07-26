Кірєєв відпустив адвокатів Тимошенко з «вовчим білетом»

Печерський районний суд Києва частково задовольнив заяву екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО про відмову від послуг захисників Олександра ПЛАХОТНЮКА і Миколи СІРОГО.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення оголосив головуючий у справі суддя Печерського районного суду Родіон КІРЄЄВ.

«Частково задовольнити заяву ТИМОШЕНКО про відмову від захисників», - сказав Р.КІРЄЄВ.

Водночас, він не пояснив, що саме мається на увазі.

У постанові також не було зазначено, чи надає суд Ю.ТИМОШЕНКО час на пошук нових адвокатів.

Головуючий у справі суддя також ухвалив дві окремі постанови стосовно адвокатів О.ПЛАХОТНЮКА і М.СІРОГО. У постанові щодо О.ПЛАХОТНЮКА вказується на неналежне виконання ним обов’язків адвоката та на зловживання ним процесуальними правами захисника. Згідно з постановою Р.КІРЄЄВА, суд звертається до Київської обласної дисциплінарно-кваліфікаційної комісії адвокатури для реагування на неналежне виконання О.ПЛАХОТНЮКОМ функцій захисника.

У постанові щодо М.СІРОГО наголошується, що він затягував судовий розгляд справи, зі зневагою ставився до суду та неодноразово порушував порядок у залі суду. На думку судді Р.КІРЄЄВА, це є підставою для звернення суду до Київської міської дисциплінарно-кваліфікаційної комісії адвокатури, щоб вона відреагувала на неналежне виконання М.СІРИМ функцій захисника та порушення закону «Про адвокатуру».