Колесніков дивиться на Луценка за гратами «як телеглядач»

Віце-прем`єр-міністр, міністр інфраструктури України Борис КОЛЕСНІКОВ відмовився дати свою оцінку ходу сьогоднішніх судових розглядів кримінальних справ стосовно колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА і екс-прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Сьогодні на прес-конференції у Донецьку віце-прем`єр-міністр, відповідаючи на запитання УНІАН про те, як він розцінює хід даних судових слухань, заявив: «Ви знаєте, це питання до суддів. Я ніяк не можу розцінювати».

При цьому Б. КОЛЕСНІКОВ додав: «Я розцінюю, як і ви, як телеглядач».