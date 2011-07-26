КМДА не хоче показати «Сім смертних гріхів московських попів»

Київська міська державна адміністрація вимагає заборонити акцію «Свободи» проти духовної окупації. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Всеукраїнського об’єднання «Свобода».

За інформацією прес-служби, у середу, 27 липня, о 9.00 Київська міська організація ВО «Свобода» планує провести акцію проти церковної окупації України. Під час акції має працювати фотовиставка «Сім смертних гріхів московських попів».

Київська міська державна адміністрація звернулася до суду з позовом про заборону акції націоналістів, повідомили у прес-службі.

«У разі, якщо суд заборонить проводити акцію проти церковної окупації України та фотовиставку «Сім смертних гріхів московських попів» на перехресті вулиць Трьохсвятительської і Костьольної, – «Свобода» проведе акцію на східцях Українського дому (вул. Хрещатик, 2)», - йдеться в повідомленні прес-служби ВО «Свобода».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Київ прибуде глава Російської православної церкви КИРИЛ, який завтра проводитиме зустрічі з нагоди річниці хрещення Русі. Зокрема, заходи відбуватимуться в «Українському домі».