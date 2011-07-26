«Грифон» з матюками вигнав нардепів з Печерського суду (додане відео)

Співробітники судової міліції «Грифон» вигнали журналістів і народних депутатів із зали судових засідань Печерського райсуду Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, міліціонери без попередження пересували лави, на яких сиділи журналісти, через що вони ледве не попадали.

У даний час у залі суду залишається екс-прем’єр Юлія ТИМОШЕНКО, її захисник Олександр ПЛАХОТНЮК, судовий секретар та близько десяти працівників судової міліції.