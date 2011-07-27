Рудьковський закликає соціалістів бути коректними

Перший секретар Політради Соціалістичної партії України Микола РУДЬКОВСЬКИЙ закликає однопартійців бути коректними у публічних висловлюваннях щодо стану справ в СПУ.

Про це йдеться у його заяві, переданій УНІАН.

М.РУДЬКОВСЬКИЙ дорікає колегам, які останнім часом активно використовують спілкування зі ЗМІ для «боротьби проти своїх однопартійців». За його словами, тим самим соціалісти «своїми ж руками штовхають партію у прірву, на краю якої вона знаходиться».

«Закликаю своїх колег дотримуватися коректності не лише у спілкуванні у ЗМІ, а й між собою. Дух товариства для Соцпартії - не порожній звук, не формальність Статуту, а форма існування», – зазначає перший секретар Політради СПУ.

«Якби усі ті зусилля, які зараз спрямовуються на боротьбу проти своїх однопартійців, перенаправити на реалізацію партійної програми, то ми були б у парламенті, і мали б широке представництво у місцевих органах влади, і, що найголовніше, – беззаперечну повагу людей», – підкреслив М.РУДЬКОВСЬКИЙ.

За його словами, спосіб спілкування через ЗМІ вибрали саме ті партійці, «хто не має сили сказати усі свої претензії у вічі однопартійцям, а ще більше – боїться почути від них відповідь на свої закиди, хто надає перевагу інтригам замість дискусії, кому є що ховати і приховувати».

«Не будьте анонімними джерелами, наберіться сміливості, запишіться на виступ на з’їзді, прозвітуйте про свої успіхи – і делегати дадуть оцінку і вам, і вашим словам», – йдеться у заяві.

М.РУДЬКОВСЬКИЙ також зазначив, що щойно декілька партійних організацій висунули його кандидатуру на посаду голови партії, він «відчув себе як мішень для метання ножів у спину». «Коли до мене звертаються по коментар ситуації, я кажу: «Ви не почуєте від мене жодного поганого слова ні про партію, ні про її членів», і ЗМІ швидко втрачають цікавість», – сказав перший секретар Політради СПУ.

На його думку, спекуляції деяких партійців «на темах стану здоров’я керівників СПУ чи політичних консультацій» мають на меті розвалити СПУ. Водночас М.РУДЬКОВСЬКИЙ висловив переконання, що цього не станеться.

«Я прошу всіх витримати декілька днів тиші, забезпечити проведення демократичного, чесного партійного з’їзду, і кожному зробити свій вибір відповідально і неегоїстично», – завершив він.