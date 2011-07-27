Луценко: те, що «Грифон» поламав лавки, мене не обходить

Екс-міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО вимагає від суду забезпечити умови проведення відкритого засідання.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, на початку сьогоднішнього засідання в Печерському районному суді Києва Ю.ЛУЦЕНКО звернув увагу на те, що присутні у залі засідання люди, зокрема і представники ЗМІ, не забезпечені місцями для сидіння.

«Люди не мають де сісти. Це порушення умов відкритого судового засідання», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

«Те, що вчора «Грифон» поламав лавки у залі засідань суду над Юлією ТИМОШЕНКО мене не обходить», - додав він.

Виходячи з цього, Ю.ЛУЦЕНКО закликав суд забезпечити належні умови для проведення засідання.

У відповідь на це суддя Сергій ВОВК сказав, що суд не має достатніх коштів, аби у терміновому порядку забезпечувати усі зали новими місцями для сидіння.

За неофіційною інформацією, після того, як 26 липня в результаті сутичок між співробітниками судової міліції «Грифон» та деякими народними депутатами – прихильниками Ю.ТИМОШЕНКО, були зламані лавки для сидіння в залі, де відбувається судовий процес над нею, аби забезпечити умови для проведення сьогоднішнього засідання суду у справі Ю.ТИМОШЕНКО, в зал були перенесені лавки з інших залів суду, зокрема, й із залу, де відбувається суд над Ю.ЛУЦЕНКОМ.