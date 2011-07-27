Намісник Лаври ображав журналістів та погрожував побити камеру (відео)

Навколо розкошів священнослужителів вибухнув новий скандал.

Як повідомляє "Українська правда", журналіст телеканалу "1+1" Михайло Ткач намагався зняти сюжет про "Мерседес" намісника Києво-Печерської Лаври (УПЦ МП) Павла та будівництво на території Лаври кафе.

Однак намісник забороняв журналістам знімати на території Лаври та погрожував побити камеру. Також у відповідь на питання про його "Мерседес" та будівництво кафе, Павло почав ображати журналістів, називаючи їх "душевнохворими", "нєвєждами", погрожував Божим судом.

"Вдягни туфлі нормальні, ти прийшов як бомж", - сказав священик журналісту. Після цього святі отці почали викликати козаків, щоб вони провели журналістів до виходу.

На прощання журналіста "До побачення", Павло відповів: "Да будь ти...".

Також намісник Лаври написав листа до гендиректора студії "1+1" Олександра Ткаченка з приводу некоректної, на його думку, поведінки журналіста.

"Журналіст вашого телеканалу, виконуючи свої службові обов`язки, веде розмови на теми, які, за його словами, цікавлять телеглядачів: всілякі плітки, які не відповідають дійсності, і "улюблені" теми журналістів про машини і телефони керівників церкви", - йдеться у зверненні.

"Хочу сказати, що ваша діяльність по справедливості заслуговує самої низької оцінки, якщо телеканал "1+1" привертає глядацьку аудиторію, показуючи неправду і тим більше зводячи наклеп на церкву", - написав Павло.

Він заявив, що "знімальна група телеканалу "1+1" порушила правила монастиря і моє громадянське право на конфіденційність". "Журналіст Михайло Ткач у спілкуванні зі мною поводився неадекватно, фамільярно і зневажливо", - зазначив намісник Лаври.

За словами Павла, якщо студія "1+1" не дасть відповіді на звернення, то намісник Лаври буде подавати в суд.

Як відомо, раніше намісник Лаври назвав журналіста "Української правди" Сергія Лещенка душевнохворим за те, що він розмістив у своєму блозі фотографії "Мерседеса" глави УПЦ МП Володимира.