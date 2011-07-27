Тимошенко сказала Кірєєву, що зневажає його

В засіданні Печерського райсуду Києва у справі екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО оголошено перерву до12.05.

Як передає кореспондент УНІАН, суддя Печерського райсуду, головуючий у справі Родіон КІРЄЄВ пішов до нарадчої кімнати для того, аби ухвалити рішення за двома клопотаннями Ю.ТИМОШЕНКО.

Зокрема, вона заявила клопотання про відвід судді та попросила оголосити перерву в судовому процесі, аби протягом трьох днів знайти нових захисників.

Ю.ТИМОШЕНКО зауважила, що суддя грубо порушив її право на захист та порушив право на адвокатську діяльність її захисників, оскільки не давав часу для ознайомлення з матеріалами справи.

Крім того, додала вона, вчора відбувався допит свідків, однак через те, що не було змоги ознайомитися в нормальному режимі з матеріалами справи та відсутні захисники, не вдалося долучитися до цього процесу.

Суддя Р.КІРЄЄВ декілька разів намагався перервати Ю.ТИМОШЕНКО та вимагав від неї підвестися.

«Можливо, Ви будете просити одразу мене на коліна встати?.. Я зневажаю Вас і це правда», - сказала вона, звертаючись до Р.КІРЄЄВА, однак так і не підводячись зі свого місця.

Р.КІРЄЄВ зробив Ю.ТИМОШЕНКО ще кілька зауважень, додавши, що рішення в суді проголошується іменем України, і таким чином Ю.ТИМОШЕНКО «проявляє зневагу до України».

Під час обговорення клопотань Ю.ТИМОШЕНКО представник державного обвинувачення прокурор Олександр МИКИТЕНКО зауважив, що прокуратура не бачить підстав для задоволення цих клопотань.

«Доводи, яка навела Ю.ТИМОШЕНКО, є безпідставними», - сказав він.

О.МИКИТЕНКО також додав, що і сама підсудна, і її захисники мали достатньо часу для того, аби ознайомитися з матеріалами справи. Крім того, він підкреслив, що Ю.ТИМОШЕНКО вчора відмовилася ставити питання свідкам під час їх допиту.