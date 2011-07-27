Обмовка за Фрейдом: Кирил вже бачить себе святим і рівноапостольним?

Глава Російської православної церкви Патріарх КИРИЛ обмовився і назвав князя Володимира своїм ім`ям.

Як передає кореспондент УНІАН, це сталося сьогодні під час його промови на Володимирській гірці в Києві після молебню, присвяченого пам`яті святого князя Володимира.

«Ми здійснили молебень, згадуючи хрещення Русі, на тому місці, що символізує місце хрещення Русі, де вознесено пам`ятник святому рівноапостольному КИРИЛУ», - сказав глава РПЦ і потім виправився: «князю Володимиру».

Патріарх КИРИЛ назвав подвигом вчинок князя, який хрестив Русь. «Що може зрівнятися за значенням із цим великим подвигом – хрещення Русі. Яке таке політичне прозріння, так властиве багатьом великим політикам, може зрівнятися з цим духовним прозрінням», - відзначив Патріарх. За його словами, Володимир визначив духовність народу, шлях його історичного розвитку на тисячоліття.

Патріарх зазначив, що сьогодні спадкоємці Святої Русі живуть в різних державах. «Вони виросли самостійно, в межах своїх національних утворень, здійснюючи своє історичне призначення, але сила наша - завжди в Святій Русі, яка живе в наших думках і серцях. Це духовний генетичний код, який ми всмоктуємо з молоком матері, ця та система духовних цінностей, яка об’єднує нас», - наголосив він.

Під час свого виступу Патріарх також поблагословив Україну. «Хай Господь благословить Україну, благословить миром, суспільною злагодою, дасть сили подолати економічні труднощі, труднощі політичного і соціального характеру», - сказав глава РПЦ. При цьому він висловив упевненість, що всі ці труднощі для України «скоро пройдуть».

Крім того, він побажав главі Української православної церкви Московського патріархату митрополиту ВОЛОДИМИРУ здоров`я і «так само міцно тримати патерицю в руках, як ви її сьогодні тримаєте, щоб мирно, благополучно, в соборній однодумності тривало життя Української православної церкви».