Тимошенко: суддя уповноважений режимом зі мною розправлятися

Екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО планує знову заявляти клопотання до суду про відновлення свого права на захист.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила журналістам після закінчення судового процесу.

«Завтра зранку я буду знову заявляти свої права на захист, але я не переконана, що суддя, який уповноважений режимом зі мною розправлятися, допустить захисників до справи», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас екс-прем’єр не уточнила, чи намагатиметься вона знову залучити до справи Сергія ВЛАСЕНКА, чи заявлятиме про нових адвокатів.

«Я буду думати, що робити, тому що ситуація екстраординарна. Коли людину в суді позбавляють захисту і коли не дають захисникам ознайомитися з матеріалами справи, я думаю, що тут треба просто радитись і думати, як виходити з цієї патової ситуації», - пояснила вона.

Як повідомляв УНІАН, 26 липня Ю.ТИМОШЕНКО відмовилася від послуг адвокатів Миколи СІРОГО та Олександра ПЛАХОТНЮКА через те, що суддя Печерського райсуду Києва Родіон КІРЕЕВ не надав їм належного часу для ознайомлення з матеріалами кримінальної справи щодо газових угод від 2009 року.