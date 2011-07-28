Янукович звернувся до українців

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує, що шлях до процвітання і добробуту в українському суспільстві пролягає не лише через економічне зростання та громадську єдність. Ці важливі складові поступу країни не можуть бути самодостатніми поза високою мораллю і духовним розвитком суспільства.

Як повідомляє прес-служба Президента, про це йдеться у зверненні В.ЯНУКОВИЧА до громадян України з нагоди Дня хрещення Київської Русі-України.

Як зазначається у зверненні, це свято, «яке дароване нам Богом і відзначається у день пам`яті Святого рівноапостольного князя Володимира».

В.ЯНУКОВИЧ зауважив: «Віра завжди була для нашого народу життєдайною силою, яка допомагала вистояти та зберегти свою ідентичність, збагачувала її святістю духа і благочестям. Ми пишаємося своєю багатою духовною спадщиною, цінуємо, відроджуємо і примножуємо її. У цей радісний день щиро бажаю вірянам миру, добра, злагоди та духовної наснаги в служінні Господу. Нехай Бог береже усіх нас і Україну!».