У Франції вважають, що справа Тимошенко дуже далека від права

Посол Франції в Україні Жак ФОР вважає, що кримінальна справа проти колишнього прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО знаходиться дуже далеко від права і дуже близько до політики.

Як передає кореспондент УНІАН, про це посол сказав, виступаючи під час «круглого столу» в Києві.

Посол зазначив, що не хотів би коментувати подробиці процесу, поки триває сам суд. Проте, за його словами, у Франції вважають, що «цей суд, кримінальна справа знаходиться дуже далеко від права і дуже близько до політики».

Також Ж.ФОР зазначив, що такі судові процеси не служать формуванню сприятливого образу України в світі.

Як повідомляв УНІАН, зараз Печерський райони суд Києва розглядає кримінальну справу за звинуваченням колишнього прем`єр-міністра України Ю.ТИМОШЕНКО в перевищенні службових повноважень при укладанні газових угод між Україною і Росією в 2009 році.