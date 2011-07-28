Королевська: Кабмін не здатний тримати ціни - борщ стає предметом розкоші

Аналіз роботи уряду свідчить, що Кабінет міністрів не здатний утримати ціни, втрачає контроль над базовими процесами в економіці і не справляється з проведенням реформ. Про це заявила народний депутат (фракція «БЮТ-Батьківщина»), глава Комітету Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА, коментуючи УНІАН підсумки засідання Кабінету міністрів, на якому підбивалися підсумки роботи в 1-му півріччі 2011 року.

Народний депутат відзначила, що Кабінет міністрів виявився нездатним протягом першого півріччя стримати зростання цін на внутрішньому ринку. «Владі не вдалося забезпечити нормальну роботу ринку продуктів, які дорожчали навіть влітку. У результаті більшість громадян нашої країни не може дозволити собі елементарного набору овочів і фруктів. Навіть звичайний борщ стає предметом розкоші», - відзначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

На думку голови парламентського комітету, негативну картину підсумків роботи Кабміну доповнюють дані щодо динаміки розвитку підприємництва в Україні. «Податкова служба змушена визнати, що кількість підприємців, які працюють за спрощеною системою, за півроку скоротилася на 127 тисяч осіб. Це стало результатом ухвалення репресивного Податкового кодексу і проведення урядом політики свідомого знищення малого бізнесу в Україні. Не дивно, що безробіття в країні зросло з 398 тис. осіб у червні минулого року до 506 тис. осіб у червні нинішнього. Замість створення нових робочих місць уряд знищує тих, хто вже є», - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА.

«Через те, що уряд не демонструє підтримки виробникам і експортерам, в країні знижуються темпи зростання індексу промислового виробництва. У червні 2011 року порівняно з травнем Держстатом зафіксовано спад на 0,4%, - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА. - Така політика призводить до зміцнення тенденцій перевищення обсягів імпорту над експортом, негативне сальдо торгового балансу зросло удвічі і досягло 4 млрд. доларів. Це серйозно знижує конкурентоспроможність України на зовнішніх ринках і стійкість всієї фінансової системи країни».

На думку політика, владі не вдалося ані на крок просунутися на шляху розв’язання однієї з ключових проблем України – високого рівня корупції. «Не дивно, що суспільство не розуміє і не приймає того, що високопосадовці називають реформами. Підтримка дій влади падає, про що говорять дані соцопитувань. Пересічний українець ніколи не відчує результатів цих реформ - пенсіонери не доживуть до пенсії, а обіцяне прем`єр-міністром мізерне «підвищені зарплати» з`їсть інфляція. Подальше наростання цих негативних тенденцій неминуче призведе до соціального вибуху», - попереджає Н.КОРОЛЕВСЬКА.