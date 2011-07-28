У суді над Тимошенко допитують радника Дубини
14:48, 28 липня 2011Політика
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Свідок - третій на сьогодні
Печерський райсуд Києва розпочав допит третього свідка за сьогоднішній день у кримінальній справі за обвинуваченням екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО у підписанні газових угод з Росією у 2009 році.
Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, суд допитує колишнього радника голови НАК «Нафтогаз України» Олега ДУБИНИ Андрія КОВАЛЯ.
До цього були допитані екс-заступник генерального прокурора Тетяна КОРНЯКОВА та представник НАК «Нафтогаз України» Андрій ІВАНОВ.
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