У суді над Тимошенко допитують радника Дубини

Печерський райсуд Києва розпочав допит третього свідка за сьогоднішній день у кримінальній справі за обвинуваченням екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО у підписанні газових угод з Росією у 2009 році.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, суд допитує колишнього радника голови НАК «Нафтогаз України» Олега ДУБИНИ Андрія КОВАЛЯ.

До цього були допитані екс-заступник генерального прокурора Тетяна КОРНЯКОВА та представник НАК «Нафтогаз України» Андрій ІВАНОВ.