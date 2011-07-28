Противники Тимошенко принесли під Печерський суд ведмедя (фото)
16:44, 28 липня 2011Політика
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Кірєєв для них - молодець
Активісти руху «Тимошенко до відповідальності» провели сьогодні флеш-моб «Ведмежа послуга».
До двору Печерського суду вони принесли іграшкового білого ведмедя, на якому написано «$450», «Ведмежа послуга», «Газова угода».
«Юля» (цю роль грала голова руху Катерина Смірнова) «презентувала» свої домовленості з РФ щодо ціни на газ, звертаючись при цьому нібито до громадян (насправді - своїх соратників) з наступним: «…любі мої, я домовилась з Газпромом, ось вам моя ведмежа послуга».
Активісти гучно вигукували «Кіреєв - молодець» та «Юля, схаменись».
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