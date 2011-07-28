Противники Тимошенко принесли під Печерський суд ведмедя (фото)

Активісти руху «Тимошенко до відповідальності» провели сьогодні флеш-моб «Ведмежа послуга».

До двору Печерського суду вони принесли іграшкового білого ведмедя, на якому написано «$450», «Ведмежа послуга», «Газова угода».

«Юля» (цю роль грала голова руху Катерина Смірнова) «презентувала» свої домовленості з РФ щодо ціни на газ, звертаючись при цьому нібито до громадян (насправді - своїх соратників) з наступним: «…любі мої, я домовилась з Газпромом, ось вам моя ведмежа послуга».

Активісти гучно вигукували «Кіреєв - молодець» та «Юля, схаменись».