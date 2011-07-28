Тимошенко: усі свідки, крім одного, підтвердили мої слова

Екс-прем’єр-міністр України, лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО спростовує всі заяви прокуратури, що допит свідків під час сьогоднішнього засідання Печерського районного суду у кримінальній справі з обвинуваченням екс-прем’єра у перевищенні службових повноважень при підписанні газових угод 2009 р. нібито підтвердив її провину.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО сказала журналістам після судового засідання.

«Допит сьогоднішніх свідків підтвердив дуже багато речей. Зокрема останній свідок пан МАРЧУК, який очолював «Укртрансгаз» сказав головне, що збитків в 2009 році «Укртрансгаз» не мав. І друге, що він сказав – якби в ту кризу повністю і цілком забезпечували газом країну, як це передбачено документацією, то ми б не протрималися навіть одну добу», - сказала вона.

Крім того, додала Ю.ТИМОШЕНКО, всі свідки підтвердили, що ціна на газ у 2009 році після підписання контрактів була 232 дол. за тисячу кубометрів, і всі підтвердили, що ця ціна на той момент була вигідна.

Ю.ТИМОШЕНКО подякувала екс-заступнику генерального прокурора Тетяні КОРНЯКОВІЙ, яка чітко підтвердила, що всі підписані Ю.ТИМОШЕНКО директиви підписані законно.

«Тільки один свідок із семи, який дав явно неправдиві покази і підтверджував всі обвинувачення, і цей свідок пан БОРОДІН, який підписав довідку про аналіз фінансово-господарської діяльності НАК «Нафтогазу» за три роки», - сказала вона.

За її словами, це було єдине свідчення проти неї.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що її слова підтверджують повідомлення електронних засобів масової інформації, представники яких сьогодні брали участь в судовому засіданні. «Я думаю, що для представників ЗМІ виступ перед пресою прокурора і був тестом на правдивість прокурорів, які працюють в процесі (йдеться про коментар прокурора Лілії ФРОЛОВОЇ журналістам)», - сказала вона.

При цьому Ю.ТИМОШЕНКО додала, що всі журналісти «бачили, що всі свідки, крім представника РосУкрЕнерго, підтверджували мої покази і мої твердження».