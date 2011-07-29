Діденко пішов з зали суду під оплески

Колишній перший заступник голови НАК «Нафтогаз України» Ігор ДІДЕНКО заявляє, що для відновлення транзиту газу до Європи у 2009 році було достатньо підписання 2 контрактів, але Росія наполягала на 5.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час допиту в Печерському райсуді Києва у справі екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

«Щоб відкрити транзит газу до Європи, достатньо було двох контрактів», - сказав І.ДІДЕНКО. Зокрема, мова іде про контракти на транзит та на купівлю газу.

В той же час, за словами І.ДІДЕНКА, керівництво «Газпрому» висувало жорсткий зв’язок з підписанням ще трьох контрактів. Зокрема, це договір уступки права вимоги на 1,7 млрд. дол., що еквівалентно 11 млрд. кубометрів газу (мова йде про надання прав на 11 млрд. кубометрів газу та про погашення боргу «РосУкрЕнерго» перед «Газпромом»), а також контракти щодо умови купівлі-продажу газу з двох підземних сховищ.

Під час допиту І.ДІДЕНКО також повідомив, що фактично перша реальна спроба розв’язання «газового колапсу» відбулася 17 січня 2009 року, оскільки до цього часу це питання більше було в політичній, а не в економічній площині.

За його словами, той рівень представників «Газпрому», в переговорах з яким він брав участь, намагалися саботувати домовленості прем’єр-міністрів, аби відійти від прямих відносин між НАК «Нафтогазом» і «Газпромом».

Він підкреслив, що контракти на транзит та постачання газу були підписані 19 січня, а три контракти щодо права на уступки – 20 січня.

Відповідаючи на запитання прокурорів, що йому відомо про директиви на підписання газових угод, І.ДІДЕНКО повідомив, що тодішній голова НАК «Нафтогазу» Олег ДУБИНА зайняв таку позицію, що жоден документ не буде підписаний без відповідних директив.

І.ДІДЕНКО також додав, що вперше відповідні директиви побачив 19 січня 2009 року від тодішнього міністра палива та енергетики Юрія ПРОДАНА.

Прокурори поставили уточнююче запитання, чи пам’ятає І.ДІДЕНКО суть розмови, яка велася довкола цих директив.

«Не заставляйте мене фантазувати, я вже сказав, що не пам’ятаю», - сказав він.

У свою чергу підсудна у цій справі екс-прем’єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО не стала ставити запитання І.ДІДЕНКУ, але при цьому подякувала йому за роботу.

Допит І.ДІДЕНКА відбувався трохи більше півгодини, після чого він у супроводі конвою та під оплески присутніх депутатів вийшов із зали суду.