Тимошенко каже, хай Кірєєв чекає понеділка

Лідер партії «Батьківщина», екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО у понеділок, 1 серпня, на засіданні Печерського райсуду Києва у її кримінальній справі знову подаватиме низку клопотань, перше з яких про відвід судді Родіону КІРЄЄВУ.

Це вона заявила сьогодні, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН, яких клопотань варто очікувати у понеділок на засіданні суду.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНО зауважила, що також подасть нове клопотання про залучення до справи захисників. Водночас вона не назвала прізвища осіб, яких хоче залучити до свого захисту.

«Ми зараз думаємо, тому що кожен адвокат, якого ми заводили в процес, автоматично знаходитися під ударом», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона зауважила, що, як мінімум, можна прогнозувати, що новим адвокатам не дадуть часу на ознайомлення з матеріалами справи.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, потім знову може виникнути ситуація, що цим адвокатам доведеться вийти зі справи через неправомірні дії судді і, таким чином, в них знову намагатимуться відібрати ліцензію на адвокатську діяльність.

«Тому ми дуже обережно зараз ставимося до теми заведення нових захисників. Також буде традиційне клопотання про відвід судді», - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО додала, що її команда взяла за правило документувати всі порушення, які щодня допускає суддя.

«Ми розуміємо, що ніякого відводу судді не буде, але таким чином ми хочемо документувати кожне порушення, яке суддя здійснює під час цього процесу», - сказала вона.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО планує подати клопотання про відводи прокурорам, а також про залучення цивільних представників за цивільним позовом НАК «Нафтогаз України».

«У нас є ще два дні часу, і тому ми будемо думати над прізвищами цивільних представників», - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, у засіданні Печерського районного суду Києва у кримінальній справі за обвинуваченням екс-прем’єр-міністра України Ю.ТИМОШЕНКО у перевищенні повноважень під час підписання газових контрактів з Росією оголошено перерву до 10.00 1 серпня.