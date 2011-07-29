Власенко: Дубина чітко підтвердив ключові тези Тимошенко

Олег ДУБИНА, який за часів прем`єрства Юлії ТИМОШЕНКО обіймав посаду голови НАК «Нафтогаз України» і зараз є ключовим свідком у справі екс-прем’єра, «чітко і ствердно» підтвердив ключові тези, які Ю.ТИМОШЕНКО висуває всупереч обвинуваченню.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина», про це народний депутат Сергій ВЛАСЕНКО заявив журналістам після допиту О.ДУБИНИ у Печерському райсуді Києва, який розглядає кримінальну справу за обвинуваченням Ю.ТИМОШЕНКО у перевищенні повноважень під час підписання газових контрактів з Росією у 2009 році.

Зокрема, за словами С.ВЛАСЕНКА, О.ДУБИНА підтвердив, що отримав директиви від міністра палива та енергетики Юрія ПРОДАНА, що означає, що директиви були видані і передані йому у чіткій відповідності з чинним законодавством .

Окрім того, за словами С.ВЛАСЕНКА, О.ДУБИНА підтвердив, що інших умов газових контрактів бути не могло, тому що російська сторона абсолютно жорстко наполягала на пакетному вирішенні цього питання.

Також О.ДУБИНА підтвердив, що країна, починаючи з 7 до 20 січня, перебувала на межі техногенної катастрофи, оскільки газопостачання з боку Російської Федерації було повністю припинено, а забезпечення газом народного господарства України відбувалося в авральному режимі. Саме тому було прийнято спеціальне рішення правлінням НАК «Нафтогазу» про переведення газотранспортної системи в так званий реверсний режим.

С.ВЛАСЕНКО також підкреслив, що О.ДУБИНА під час допиту підтвердив, що НАК «Нафтогаз» з першого дня кризи почав на третину зменшувати постачання газу споживачам України. Він також підтвердив, що на той момент не було жодних прогнозів щодо того, наскільки вистачить запасів газу.

За словами С.ВЛАСЕНКА, О.ДУБИНА також зробив акцент на ключовому моменті, що 31 грудня 2008 року, коли були готові до підписання всі контракти про закупівлю газу за ціною 235 доларів, його з цих переговорів особисто відкликав на той час Президент Віктор ЮЩЕНКО, який робив це, на думку свідка, «з метою залишити на ринку України компанію «РосУкрЕнерго».

"Пан ДУБИНА вперше, перебуваючи під присягою, озвучив те, що він раніше вже публічно говорив, а саме, що наприкінці грудня 2008 року компанія «РосУкрЕнерго», з метою руйнації українсько-російських газових переговорів, запропонувала російській стороні ціну 285 доларів за тис. кубометрів газу. Тобто, Олег ДУБИНА розкрив всі причини газової кризи, він пояснив, що іншого шляху не було і підтвердив, що, крім рішень уряду, окрім директив прем`єр-міністра, окрім рішення міністра палива та енергетики Юрія ПРОДАНА, правління НАК «Нафтогазу» своїм окремим рішенням затвердило всі газові угоди. Тобто, говорити про те, що все це придумала тільки ТИМОШЕНКО, на сьогодні просто неможливо, бо це вже спростовується всіма матеріалами справи", - додав С.ВЛАСЕНКО.