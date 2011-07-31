Голова комісії Київради з питань культури та туризму Олександр БРИГИНЕЦЬ вважає дивними претензії Московського патріархату на Чорнобильський храм в Києві, який освячений Патріархом Київським і всієї Руси-України ФІЛАРЕТОМ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі О.БРИГИНЦЯ.

У прес-службі нагадали, що «і парафія святого Миколи Чудотворця (УПЦ КП), і парафія на честь Ікони Божої матері «Всіх скорботних радість» (УПЦ МП) - претендують на храм, розташований на території Меморіального комплексу пам’яті жертв Чорнобильської катастрофи по вул. Нагірній, 1 в Києві.

«Дивними видаються претензії на храм з боку Московського патріархату, оскільки в цьому, освяченому Патріархом Київським і всієї Руси-України ФІЛАРЕТОМ хоч і недобудованому храмі, вже давно відбуваються служби і сформована релігійна громада православних Київського патріархату. Ця громада витрачає свій час і свої кошти на оздоблення храму та облаштування території. Але біда в тому, що цей храм поки що офіційно нікому не переданий, бо він формально не зданий в експлуатацію. Саме це і викликає можливість дискусії», – пояснив О.БРИГИНЕЦЬ.

Він наголосив, що «рішення про передачу споруди храму в позичку чи безоплатне користування релігійній громаді, відбудеться нескоро - лише після завершення будівництва храму, введення його в експлуатацію та зарахування до комунальної власності територіальної громади м.Києва».

Депутат нагадав випадок, коли «кілька десятків молодиків, хотіли відбити цей храм у Київського патріархату силою, але міліція не допустила беззаконня».

Замовником будівництва вказаного храму визначено Шевченківську районну у м.Києві державну адміністрацію. Через відсутність фінансування на даний час будівельні роботи призупинені. Ступінь готовності об’єкту становить 80%.