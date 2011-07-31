Яцуба вважає Севастополь лідером співпраці з Росією

Голова Севастопольської міської державної адміністрації Володимир ЯЦУБА вважає місто Севастополь лідером міжрегіональної співпраці між Україною та Росією й мостом дружби між двома братніми державами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯЦУБА заявив у п`ятницю увечері в Севастополі на урочистих зборах із нагоди Дня Військово-Морського флоту Росії, який відзначатиметься 31 липня.

«Севастополь завжди був і залишається мостом дружби між братніми державами. Севастополь можна назвати лідером міжрегіональної співпраці між Росією та Україною. Російські регіони, й у першу чергу, звичайно ж, Москва, залишаються нашими найважливішими партнерами в реалізації великих рентабельних проектів, заснованих на максимальному колективному використанні промислового, науково-технічного, природного, рекреаційного й культурного потенціалу міста», - сказав керівник Севастополя. На думку В.ЯЦУБИ, «Харківські угоди поклали новий, міцний початок діловим і разом із тим дружнім відносинам між Росією та Україною».

Говорячи про роль Чорноморського флоту РФ у розвитку міста, голова СМДА зазначив, що «за останні два роки Російською Федерацією виділено понад 42 мільйони гривень на будівництво об`єктів соціально-культурного значення» (відповідно до міжурядової програми про долю РФ у соціально-економічному розвитку Севастополя та інших місць базування ЧФ на території України - УНІАН). Крім того, додав він, профінансовано будівництво 2-ої черги полігону ТПВ у Першотравневій балці, поліклініки сімейної медицини й школи в Козачій бухті. Виділено кошти на реконструкцію котельних, мереж теплопостачання й газифікації в селищі Кача, а також на виконання будівельних робіт на Мартинівському каналізаційному колекторі. Як сказав В.ЯЦУБА, «велика робота ведеться з будівництва житла для військових» (російських).

Як вважає голова міськдержадміністрації, перелічене вище є «серйозною підмогою місту у вирішенні гострих соціальних проблем».