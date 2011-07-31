На посаду голови Соціалістичної партії України ХVІІ з’їзд СПУ, що відбувається в неділю в Києві, висунув три кандидатури – Олександра МОРОЗА, Миколи РУДЬКОВСЬКОГО і Валентини СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, але остання взяла самовідвід

Як повідомили УНІАН в партії, під час виступу на з’їзді В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО наголосила, що незважаючи на різні розмови щодо її подальшого перебування в СПУ, вона не збирається покидати лави партії.

Як повідомляв УНІАН, голосування щодо обрання голови партії відбуватиметься в таємному режимі. З’їзд СПУ відбувається в закритому режимі без допуску журналістів.