В Україні ще три такі копри, як у Макіївці

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що стан зруйнованого копра скипового стовбура на макіївській шахті ім. Бажанова був нижчим за критичний.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на брифінгу в Макіївці в неділю.

«Не хочу передувати думці експертів, але огляд аварії показав, що технічний стан копра, його нижньої частини, був нижчим за критичні можливості», - зазначив глава уряду.

За його словами, «пересічні люди не могли знати, але фахівці могли виявити технічний стан копра».

М.АЗАРОВ підкреслив, що технічне керівництво шахти не займалося цими питаннями і, знаючи, що даній споруді вже близько 60 років, могло б поставити собі запитання про стан стовбура.

«Не хочу говорити більше, але це мої відчуття», - зауважив М.АЗАРОВ.

При цьому він додав, що «тут потрібно докопатися до суті», і те, що він почув від керівництва шахти, і від керівництва шахтоуправління, для нього непереконливі.

Прем`єр-міністр акцентував на тому, що даний випадок «безпрецедентний в світовій практиці», але в Україні на шахтах ще існують близько трьох подібних споруд такого типу.

М.АЗАРОВ підкреслив, що зараз перед фахівцями поставлено завдання обстежувати ці споруди і подібні до них на безпеку.

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Причина аварії, що сталася на шахті ім. Бажанова в Макіївці 29 липня, криється в «недбалості і безвідповідальності» її посадовців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прес-секретар прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА Віталій ЛУК’ЯНЕНКО в неділю журналістам на шахті.

В.ЛУК’ЯНЕНКО повідомив, що М.АЗАРОВ ознайомився з ситуацією на шахті і взяв участь в засіданні комісії щодо розслідування причини обвалення шахтного копра.

За словами В.ЛУК’ЯНЕНКА, за результатами засідання, прем`єр вважає, що «нічого, окрім недбалості, безвідповідальності і невиконання своїх обов`язків» посадовцями шахти, інших причин аварії він поки не бачить.

В той же час В.ЛУК’ЯНЕНКО зауважив, що прем`єр поки не випереджатиме остаточних висновків комісії.