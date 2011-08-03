Томенко думає, що люди піднімуться, якщо Тимошенко посадять

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає, що вирок суду, згідно з яким лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО може бути ув`язнена, стане додатковим чинником для масових акцій протесту восени.

Таку думку він висловив сьогодні під час прес-конференції в УНІАН.

За словами М.ТОМЕНКА, багато чого в цьому питанні буде залежати від характеру подальшого перебігу судового процесу та, власне, від рішення суду. "Але я не виключаю, що неадекватне рішення суду може стати однією з додаткових причин для акцій протесту в осінній період. Об`єктивні причини вже існують. Наші опитування свідчать, що соціально-економічне життя наших громадян є необхідною, але недостатньою причиною для акцій протесту... Я думаю, що достатньою причиною для акцій може бути неправосудне рішення по відношенню до ТИМОШЕНКО", - сказав він.

Говорячи взагалі про перебіг судового процесу над Ю.ТИМОШЕНКО, М.ТОМЕНКО наголосив, що досі все суспільство не може зрозуміти, в чому звинувачують Ю.ТИМОШЕНКО, оскільки досі не сформульовані ні склад, ні подія злочину. Крім того, додав віце-спікер, процес відбувається практично без захисту Ю.ТИМОШЕНКО, оскільки ще жодному її адвокату не надали належного часу для ознайомлення з 5 тис. сторінок матеріалів справи. М.ТОМЕНКО також додав, якщо проаналізувати покази свідків від сторони обвинувачення, то виникає дивна ситуація, оскільки переважна частина них свідчить на користь Ю.ТИМОШЕНКО. Віце-спікер також вважає, що хід процесу свідчить, що ним керує влада чи її уповноважені представники, а не власне суд. “Попри всі декларації судовий процес є закритим і судовий процес є непублічним”, - сказав М.ТОМЕНКО.

В той же час, він назвав позитивом той факт, що з початку судового процесу позиція більшості міжнародних спостерігачів та суспільства загалом змінилася на краще. “Сьогодні більшість сприймає це як політичний процес, який не має жодного відношення до законності і права. І відповідно міжнародна спільнота робить дедалі більше заяв і акцентує увагу на неприпустимості політичного процесу”, - сказав М.ТОМЕНКО.