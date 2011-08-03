Адвоката Волги усунули, бо він - «процесуальний маніяк»?

Адвокат екс-голови Держфінпослуг Василя ВОЛГИ Олег КОРОЛЬ, якого суд усунув від справи, має намір подати клопотання до ГПУ про те, щоб його знову допустили до захисту В.ВОЛГИ.

Про це він повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН на тему: «Перспективи “справи Волги”.

«Ми з Василем Олександровичем сьогодні подаємо повторно клопотання про допуск мене як захисника», - сказав він. При цьому адвокат наголосив, що закон не передбачає обмежень щодо допуску захисника повторно до участі у справі.

Він вважає, що клопотання має бути розглянуто впродовж доби.

За словами О.КОРОЛЯ, подання слідчого про усунення його від ведення справи викликано «штучністю підстав для постанови про порушення кримінальної справи і тенденційними діями слідчого». О.КОРОЛЬ повідомив, що перед поданням слідчого подав заяви про його відвід. «У нас постійно в процесі проведення слідчих дій в присутності В.ВОЛГИ були зі слідчим певні конфлікти, оскільки я намагався повернути справу в законне русло, натомість слідчий обзивав мене процесуальним маніяком», - сказав він.

Адвокат повідомив, що був усунутий від справи з формулюванням: «Захисник КОРОЛЬ, зловживаючи своїми правами, порушує встановлений законом порядок при розслідуванні кримінальної справи, тобто перешкоджає встановленню істини в кримінальній справі».

О.КОРОЛЬ запевнив, що на сьогодні В.ВОЛГА довіряє лише йому і тому відмовився від інших захисників.

Адвокат повідомив, що В.ВОЛГА поскаржився йому, що під час слідчих дій слідчий називав його захисником невідому людину, яка не показала своє посвідчення.

Як повідомляв УНІАН, 1 серпня Печерський районний суд Києва за поданням Генеральної прокуратури України усунув від справи В.ВОЛГИ адвоката О.КОРОЛЯ.

Перед цим СБУ звинуватила О.КОРОЛЯ у «неадекватній поведінці» у слідчому кабінеті відділу забезпечення досудового слідства СБУ (ВЗДС).

Зокрема, за даними СБУ, 29 липня за дозволом слідчого Генеральної прокуратури для проведення побачення із затриманим В.ВОЛГОЮ адвокату О.КОРОЛЮ було надано це приміщення, і зустріч “тривала безперервно з 10.45 до 19.45”.

В СБУ заявляють, що коли о 18.00 черговий ВЗДС попросив припинити побачення, то адвокат відповів відмовою. В повідомленні сказано, що побачення не було завершено навіть після повторного звернення чергового, а “підозрюваний вдруге поскаржився на біль у спіні і ліг на підлогу”. При цьому в СБУ заявили, що коли знову прибули медики, то “адвокат поводився неадекватно, фізично заважав лікарям надавати медичну допомогу своєму підзахисному”.

У СБУ підкреслили, що “інформація про неадекватну поведінку адвоката О.КОРОЛЯ і Акт про невиконання їм вимог інструкції про порядок змісту осіб в спеціально відведених місцях для тимчасового змісту СБУ направлені в Генеральну прокуратуру”.