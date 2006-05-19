Букмекери змінили лідера «Євробачення»

Провідні букмекерські контори - William Hill, Paddy Power і Ladbrokes.com - змінили головного фаворита конкурсу «Євробачення». Грекиню Анну Віссі потіснила шведську виконавицю Carol, яка продемонструвала в півфіналі майже ідеальну відповідність свого номера щодо неписаних стандартів конкурсу. Безкомпромісна шведська попса в стилі групи АВВА котирується у букмекерів вже дещо вище, ніж задумлива балада грецької виконавиці-ветерана Анни Віссі (наприклад, у Paddy Power співвідношення 11:4 за Швецію проти 10:3 за Грецію).

У лідерах прогнозів також диско-композиція з Румунії, сумна і мелодійна пісня з Боснії, а також живе втілення стилю кіч - номер фінської "металевої" групи Lordi.

Міжнародні букмекери помітно підняли ставки на перемогу й російського виконавця Діми Білана. William Hill приймає на нього ставки з розрахунку 7:1, а Ladbrokes.com – 6:1.

РІА "Новости"