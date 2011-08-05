Азаров каже, що харківські угоди стали наслідком газових

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає газові угоди 2009 року «зрадницькими стосовно людей і країни».

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив сьогодні під час дачі свідчень на судовому засіданні з розгляду кримінальної справи, порушеної стосовно екс-прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО щодо газових угод 2009 року.

«Збитків зазнала не лише економіка і промисловість, а й люди, по яких ударило підвищення цін на газ. Я розглядаю цю угоду як зрадницьку стосовно і людей, і країни», - сказав М.АЗАРОВ.

Глава уряду повідомив суду, що одержав всі документи, що стосуються підписання угод між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» відразу після того, як обійняв посаду прем`єр-міністра. За його словами, він намагався знайти аргументи для перегляду газових угод 2009 року.

М.АЗАРОВ також повідомив, що після вивчення газових угод 2009 року українська сторона домовилася з Росією про те, що будуть знайдені механізми їх перегляду. «Угоди було підписано на таких умовах, які практично унеможливили односторонній вихід України, вони передбачали дуже жорсткі санкції. Я не міг уявити, що такі жорсткі умови могли бути санкціоновані урядом України», - заявив він.

Прем`єр-міністр України також вважає, що газові угоди 2009 року змусили Україну погодитися на підписання в 2010 році «харківських угод», які надали Україні знижку в ціні на природний газ для України і стали «тимчасовим передихом» у подальшому проведенні переговорів з перегляду газових угод 2009 року.