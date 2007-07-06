Під час політичної кризи Шуфрич був готовий діяти так, ”що мало б не показалося”

Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи не забезпечуватиме проведення парламентських виборів 30 вересня, оскільки вони не мають "конституційних і законних підстав". Про це сьогодні в Донецьку заявив міністр із питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ.

Як передає кореспондент УНІАН, так він відповів на запитання журналістів, чи МНС якимось чином готуватиметься до дня виборів. "Я не бачу конституційних і законних підстав для проведення дострокових виборів. А якщо комусь щось хочеться, то хотітися має вдома, й держава за це страждати не повинна", - сказав Н.ШУФРИЧ.

За його словами, "сьогодні більше половини країни вважає, що ніяких виборів не треба". "Соцдослідження показують, що робота уряду Віктора ЯНУКОВИЧА має дуже високу оцінку", - додав міністр.

«Вибори заради виборів не потрібні», - переконаний Н.ШУФРИЧ. На його думку, дострокові вибори тільки посилять кризу й нічого не вирішать, «а ми ще більше пересваримося й більше посилимо той штучний рів, який сьогодні намагаються викопати посередині України".

В той же час, Н.ШУФРИЧ висловив готовність забезпечити парламентські вибори в 2011 році. "До 2011 року, звичайно, ми будемо готові забезпечити всі заходи, пов`язані з виборами. Якщо, не дай Бог, складеться по-іншому, ми готові завжди", - уточнив міністр.

Відповідаючи на запитання про ступінь готовності підрозділів МНС, Н.ШУФРИЧ запевнив, що вона завжди на високому рівні. "Я вам скажу, під час відомих подій останнім часом у Києві, ми теж були готові в разі виникнення будь-якої надзвичайної нештатної ситуації діяти. Й, повірте, діяли б так, що мало б не показалося", - зазначив міністр.