Тимошенко взяли під варту

Суддя Печерського районного суду м. Києва Родіон КІРЄЄВ оголосив постанову про зміну стосовно колишнього прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО міри запобіжного заходу з підписки про невиїзд на взяття під варту.

Як передає кореспондент УНІАН, це рішення Р.КІРЄЄВ ухвалив протягом години, на яку було оголошено перерву у судовому засіданні.

«Враховуючи, що Ю.ТИМОШЕНКО звинувачується у вчиненні тяжкого злочину, який передбачає покарання понад сім років, вона може ухилитися від судового розгляду та інших процесуальних дій… Змінити міру запобіжного заходуз підписки про невиїзд на взяття під варту», - сказав Р.КІРЄЄВ.

Р.КІРЄЄВ, мотивуючи своє рішення, зазначив, що Ю.ТИМОШЕНКО систематично порушує порядок судового засідання, постійно висловлює зневагу до суду та учасників процесу, не виконує розпорядження головуючого у справі та відмовилася назвати адресу свого проживання.

Крім того, за словами Р.КІРЄЄВА, Ю.ТИМОШЕНКО відмовилася сьогодні надати пояснення причин, через які не з’явилася до суду о 9 год. ранку.