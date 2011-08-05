Перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр ТУРЧИНОВ закликає людей заблокувати виїзди з Печерського райсуду, аби не дозволити перевезти лідера партії «Батьківщина» екс-прем’єра Юлію ТИМОШЕНКО до слідчого ізолятора.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ТУРЧИНОВ заявив на стихійному мітингу на Хрещатику, біля Печерського райсуду.

«Сьогодні вони започаткували новий злочин, вони заарештували Юлію ТИМОШЕНКО за те, що вона не поважає АЗАРОВА», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Перший заступник голови партії «Батьківщина» закликав людей об’єднатися для протидії чинній владі.

У свою чергу, народний депутат з фракції "БЮТ-Батьківщина" Андрій ШКІЛЬ запропонував людям полишити свої справи та вийти на вулицю задля підтримки Ю.ТИМОШЕНКО.

Тим часом правоохоронні органи посилили охорону цього стихійного мітингу. Ще один з виступаючих заявив, що поряд б’ють депутатів від "БЮТ-Батьківщини".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 серпня, Печерський районний суд м. Києва ухвалив постанову про зміну стосовно колишнього прем’єра Ю.ТИМОШЕНКО міри запобіжного заходу з підписки про невиїзд на взяття під варту.