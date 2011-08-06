Катеринчук: на євроінтеграції України поставлено хрест

Народний депутат, лідер Європейської партії України Микола КАТЕРИНЧУК переконаний, що «арешт Юлії ТИМОШЕНКО, поставив хрест на євроінтеграційних процесах України»

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Європейської партії України.

М.КАТЕРИНЧУК зазначив, що «взяття під варту екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, засвідчує і вказує на виключно політичний підтекст судового процесу».

«Судовий процес у Печерському суді, який ми спостерігаємо ось уже протягом тривалого часу, з самого початку був далеким від права і правосуддя. Свідчення свідків не підтверджували факти сторони обвинувачення, фактично справа розвалювалася на очах і стороні захисту частково вдалося розвалити обвинувачення. Арешт Юлії ТИМОШЕНКО - це безсилля в змагальному процесі сторони обвинувачення довести її вину. Вона не ухилялася від слідства та суду. Справа Тимошенко – це спроба натиснути на свідків, яких ще не допитали, та переломити процес на користь прокуратури», - вважає народний депутат.

«В підсумку я можу впевнено говорити, що арешт Юлії ТИМОШЕНКО засвідчив готовність чинної влади до відкритих політичних репресій. Завтра варто очікувати арештів інших опозиціонерів. Україна, стараннями провладної коаліції, вперто рухається до диктатури на зразок сусідньої Білорусі», - наголосив М.КАТЕРИНЧУК.

«Однак я хочу застерегти владу від таких необдуманих рішень. Українці мають хоч і гіркий, та все ж практичний досвід громадської непокори. Як у 2005 році їм вдалося позбутися режиму КУЧМИ, так і нині їм буде під силу позбутися режиму свавілля та репресій», - додав народний депутат.

Окрім того, М.КАТЕРИНЧУК переконаний, що «арешт Юлії ТИМОШЕНКО, поставив хрест на євроінтеграційних процесах України». «Євроспільнота по-новому буде дивитися на Україну, і цей погляд буде не кращим ніж учора», - сказав він. – «Від сьогодні Україна втратила свої можливості поступу до Європейського Союзу та суттєво послабила свої позиції на міжнародній арені. Я навіть сумніваюся в подальшій співпраці з чинною владою Міжнародного валютного фонду, що в підсумку матиму дуже негативні наслідки для усіх українців».