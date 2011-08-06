Західні експерти: Янукович загнав себе у глухий кут

Західні експерти радять Президенту Віктору ЯНУКОВИЧУ відмовитися від переслідування екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО, бо «будуть великі втрати».

Про це вони заявили у коментарях інтернет-виданню «Політична думка».

Зокрема, як зазначив старший науковий співробітник кафедри українoзнавства в Університеті Торонто, професор Тарас КУЗЬО, «арешт Юлії ТИМОШЕНКО, як я і очікував, усе змінює. Команда ЯНУКОВИЧА виходить із припущення, що Україна має надто велику стратегічну важливість для США та ЄС, щоб проти неї застосовували будь-які санкції».

«Вони (влада України) помиляються з приводу США, оскільки адміністрація ОБАМИ більше нагадує БУША-старшого на початку 1990-х років з його прихильним ставленням до Росії. Однак вони праві стосовно ЄС, для якого Україна є найважливішим учасником програми «Східного партнерства». Угода про поглиблену і всеохоплюючу зону вільної торгівлі є найбільш амбіційною угодою з часів угод про асоціацію, підписаних в 1990-х роках із країнами Східної Європи. Якщо політика ЄС щодо України провалиться, всю ініціативу «Східного партнерства» буде дискредитовано», - зазначив Т.КУЗЬО.

На його думку, «саме тут зіграють свою роль політичні суди в Києві. Після ув`язнення ТИМОШЕНКО підписання угоди про ЗВТ буде відкладено». «Ще до того вірогідність ратифікації угоди про ЗВТ була дуже низькою, адже більшість Європейського парламенту (у складі чотирьох парламентських груп) критично ставиться до регресу демократії в Україні, а 17 із 27 голів держав-членів ЄС належать до партій, що входять до складу Європейської народної партії», - зазначив експерт.

Він вважає, що «команда ЯНУКОВИЧА не може дати ТИМОШЕНКО умовний термін, адже це не дозволить нейтралізувати її: у такому разі вона буде подорожувати Україною і агітувати за себе в якості мучениці. У цьому їй немає рівних». Водночас, додав Т.КУЗЬО, ув`язнення Ю.ТИМОШЕНКО позбавить її можливості брати участь у виборах 2012 і 2015 років, а це означатиме, що ОБСЄ не зможе назвати ці вибори "демократичними".

«Якщо вибори в Білорусі не є "демократичними", оскільки опозиційні лідери перебувають у в`язниці, тоді як вони можуть бути "демократичними" в Україні, якщо у в`язниці перебуває ТИМОШЕНКО?», - зазначив він.

У свою чергу професор політології в Радґерському університеті(США) Олександр МОТИЛЬ відзначив, що розпочавши суд над Ю.ТИМОШЕНКО, «режим загнав себе в глухий кут». За його словами, всі вважають суд політичним, тому його потрібно якнайшвидше і з найменшими втратами завершити. «ТИМОШЕНКО затягує процес, бо це в її інтересах», - додав експерт.

За його словами, «заарештувавши ТИМОШЕНКО, режим ЯНУКОВИЧА зможе швидше завершити це політичне шоу. Це плюс. Мінус - це сам арешт і поганий піар України».

«Режим, мабуть, сподівається, що цей арешт забудуть після завершення процесу та вироку - і можливого помилування зі сторони ЯНУКОВИЧА. В кожному разі, доброго кінця для режиму не буде. Мова може йти лише про зменшення втрат», - зазначив О.МОТИЛЬ.

При цьому він висловив думку, що Ю.ТИМОШЕНКО, «безумовно, стане більш потужною».

«Не думаю, що режим каратиме усіх неугодних. Їх надто багато, а режим заслабкий. ЯНУКОВИЧ створив авторитарний режим ще рік тому. Судовий процес та арешт ТИМОШЕНКО - це швидше вияв слабості, а не сили», - зазначив експерт.

Водночас журналіст із Праги Зиновій ФРИС зазначив, що він «і не припускав, що Юлію ТИМОШЕНКО заарештують».

«Думав: ну побешкетують і тим усе закінчиться. Але влада захотіла показати зубки. Проте режим не врахував, що світ покаже йому щось значно суттєвіше. І так воно практично вже стається. Все виглядає вкрай бездарно і цинічно», - зазначив він.

З.ФРИС передбачає вихід людей на площі, головну - в тому числі. «Не буде спокою в цій країні тепер. Навіть якщо ТИМОШЕНКО за тиждень випустять. Рубікон влада перейшла», - зазначив він.