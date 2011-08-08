МВС: судові виконавці складуть акт про намети на Хрещатику

У разі невиконання судового рішення про припинення будь-яких акцій на Хрещатику біля Печерського райсуду Києва судові виконавці складуть відповідний акт, після чого відповідні комунальні служби приступлять до виконання судового рішення.

Про це УНІАН повідомили у Київській міліції.

У Головному управлінні МВС столиці зазначили, що відповідний акт про невиконання рішення суду може бути складений завтра, 9 серпня (тобто, починаючи з 0 годин), а міліція забезпечуватиме громадський порядок.

Як повідомляв УНІАН, заступник голови партії «Батьківщина» Олександр ТУРЧИНОВ сьогодні ввечері заявив, що опозиціонери очікують, що цієї ночі міліція вдасться до силових заходів щодо примусового знесення наметового містечка біля Печерського райсуду Києва.

Він підтвердив, що близько 20.30 до наметового містечка прибули судові виконавці, які вручили депутатам рішення суду про заборону проведення на Хрещатику масових акцій.