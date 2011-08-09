Харківська Батьківщина влаштувалася мітингувати поряд з кордонами міліції

Голова харківської обласної організації політичної партії ВО «Батьківщина» Арсен АВАКОВ прибув на площу Свободи, де харківська «Батьківщина» планує розпочати безстрокову акцію протесту.

Як передає кореспондент УНІАН, А.АВАКОВ продемонстрував правоохоронцям, які відгородили площу Свободи від мітингувальників, роздруківку закону про свободу пересування громадян.

Поки міліція блокує прохід активістів на площу Свободи, вони почали облаштовувати намети та звукопідсилювальну апаратуру на тротуарі по вул. Сумській, біля виходу з метро «Університет».

У цей час група пікетувальників на чолі з А.АВАКОВИМ здійснила спробу прорватися на територію площі Свободи. Однак працівники міліції заблокували прохід.

У цей час на тротуарі по вул. Сумській зібралося близько 300 активістів ВО «Батьківщина». Вони тримають національні прапори та символіку Блоку Юлії Тимошенко.

Судовий виконавець зачитав мітингувальникам постанову Харківського окружного адміністративного суду про заборону ВО «Батьківщина», профспілці підприємців Харкова, громадській організації «Ми – харків’яни», міськорганізації політичної партії «Народна самооборона» проводити акцію протесту. Втім активісти наголосили, що рішення суду стосується не акції, яка зараз проходить на площі Свободи, і передали судовому виконавцю додаткові повідомлення від різних громадських організацій про проведення акції протесту.

Мітингувальники припинили спроби прорватися на площу Свободи і розпочали акцію протесту на тротуарі по вул. Сумській.