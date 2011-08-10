Кличко визнав, що опозиція, коли була при владі, теж не була святою

Віталій Кличко зі своєю партією УДАР готовий вийти на вуличні акції протесту на захист демократії і вважає, що без об`єднання опозиційних сил Україна не зможе розвиватися далі. Про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

"Я не виключаю, що наша політична сила братиме участь в політичних акціях, але ми б хотіли використовувати правове поле і не виходити за його рамки", - зазначив Кличко, якого цитує кореспондент ЛІГАБізнесІнформ.

Разом з тим, Кличко наголосив, що він не виступає на підтримку особисто Тимошенко. "Я виступаю за цивілізований діалог між владою і опозицією. І використання сьогодні судової системи, яка повністю ангажована, ставить питання, хто з представників опозиції може опинитися в місцях позбавлення волі наступним. Відсутність діалогу між владою і опозицією – прямий шлях до диктатури", - сказав він.

На думку Кличка, під кримінальною справою Тимошенко "явно простежується політична складова".

Водночас Кличко констатував, що методи, які сьогодні застосовуються до опозиції, не набагато відрізняються від тих, які сама опозиція, будучи владою, застосовувала до своїх опонентів.

Крім того, зі слів Кличка, сьогодні проводяться консультації з представниками різних сил і партій на тему можливого об`єднання. "Сподіваюся, найближчим часом ми всі зможемо об`єднатися навколо однієї теми – як ми зможемо йти далі. Незабаром ми будемо святкувати 20-у річницю незалежності України і нам необхідно зробити аналіз того, які досягнення ми маємо за ці роки. Думаю, що без об`єднання всіх політичних демократичних сил ми не зможемо далі рухатися", - сказав він.