Інтелігенцію сьогодні змушували підписатися під листом за Тимошенко?

Президент Фонду вільних журналістів імені В`ячеслава Чорновола Дмитро Понамарчук заявляє, що представників української інтелігенції змушували сьогодні підписатися під листом на захист Тимошенко та проти судової системи в Україні.

Агентству Українські національні новинижурналіст розповів, що йому телефонували знайомі та розповідали, що справа доходить до шантажу. "Нам кажуть, що якщо підпишете звернення, то ви - демократи, інакше – ви зрадники", - повідомили Понамарчуку його співрозмовники та додали, що до них зверталися із вимогою поставити підпис до 17.00.

Зі слів Понамарчука, він попросив усіх тих, до кого зверталися із відповідною пропозицією, "не піддаватися на шантаж та на провокації" та закликав тих, хто погоджується із текстом листа, зробити це індивідуально без примусу та відкрито заявити про свою позицію.

Агентство також нагадує, що 4 серпня Дмитро Понамарчук зателефонував до редакції Українських національних новин та висловив обурення з приводу того, що окремі журналісти "цькують" підписантів листа представників української інтелігенції до Президента України Віктора Януковича.

Він сказав, що у знак солідарності з позицією української інтелігенції, яка підтримала Президента, ставить підпис під листом також та закликає це зробити тих, хто підтримує реформи глави держави та боротьбу з корупцією.