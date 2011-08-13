МЗС Італії викликав на килим посла України

Міністерство закордонних справ Італії запросило посла України в цій країні, щоб висловити йому стурбування, з яким Італія слідкує за процесом над колишнім прем’єр-міністром України Юлією Тимошенко.

У повідомленні на офіційному сайті МЗС Італії ствержують, що під час зустрічі італійська сторона відзначила необхідність повного дотримання основних прав людини, норм правової держави та прозорості судового процесу відповідно до демократичних принципів та міжнародних стандартів судової практики, повідомляє Дзеркало тижня.

Видання нагадує, що раніше через арешт Ю. Тимошенко був викликаний посол України у Франції.