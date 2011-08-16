Ющенка можуть доставити в суд примусово?

Адвокат екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО Юрій СУХОВ припускає, що колишнього Президента Віктора ЮЩЕНКА в разі його неявки за викликом до суду, можуть доставити примусово.

Як передає кореспондент УНІАН, про це адвокат заявив в інтерв’ю журналістам під час перерви в судовому засіданні

«Якщо ЮЩЕНКО не прийде, я думаю, що буде ставитися питання про забезпечення його явки», - сказав Ю.СУХОВ. При цьому він нагадав, що вчора суд через систематичну неявку Богдана СОКОЛОВСЬКОГО, прийняв рішення доставити його завтра в суд примусово.

На думку адвоката, питання щодо В.ЮЩЕНКА з цього приводу буде вирішуватися судом наприкінці сьогоднішнього засідання.

Як повідомляв УНІАН, 4 серпня суддя Печерського райсуду Києва Родіон КІРЄЄВ постановив звернутися до Генеральної прокуратури України щодо встановлення місця проживання колишніх Президента В.ЮЩЕНКА, міністра фінансів Віктора ПИНЗЕНИКА та інших для виклику їх на допит як свідків у кримінальній справі проти Ю.ТИМОШЕНКО щодо підписання газових контрактів з Росією у 2009 року.

5 серпня прес-секретар В.ЮЩЕНКА Ірина ВАННИКОВА повідомила, що колишній Президент надасть свідчення у кримінальній справі проти Ю.ТИМОШЕНКО після повернення з відпустки. 15 серпня В.ЮЩЕНКО повернувся з Парижа до Києва.