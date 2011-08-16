Кірєєв повторно запрошує Ющенка в суд

Суддя Печерського районного суду Родіон КІРЄЄВ вирішив повторно запросити колишнього президента України Віктор ЮЩЕНКА для надання свідчень у справі за обвинуваченням екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО у перевищення службових повноважень при підписанні газових контрактів з РФ у 2009 році.

Як передає кореспондент УНІАН, до цього рішення представники прокуратури зазначили, що надані у заяві представників В.ЮЩЕНКА обгрунтування його неможливості бути присутнім у суді у зв’язку з тим, що він перебуває у відпустці, не є поважною причиною. Тому прокуратура закликала суд повторно запросити В.ЮЩЕНКА для надання показів. У свою чергу захист Ю.ТИМОШЕНКО зазначив, що заява В.ЮЩЕНКА датована 10 серпня і, за словами адвоката Ю.СУХОВА, загально відомо, що на сьогоднішній день екс-президент вже повернувся в Україну.

Після заслуховування думки учасників судового процесу суддя Р.КІРЄЄВ ухвалив рішення повторно запросити В.ЮЩЕНКА для надання показів.

Як повідомляв УНІАН, 4 серпня суддя Печерського райсуду Києва Р.КІРЄЄВ постановив звернутися до Генеральної прокуратури України щодо встановлення місця проживання колишнього Президента В.ЮЩЕНКА для виклику на допит як свідка у кримінальній справі Ю.ТИМОШЕНКО.

5 серпня прес-секретар В.ЮЩЕНКА Ірина ВАННИКОВА повідомила, що колишній Президент надасть свідчення у кримінальній справі проти Ю.ТИМОШЕНКО після повернення з відпустки. 15 серпня В.ЮЩЕНКО повернувся з Парижа до Києва.

Сьогодні, 16 серпня, Р.КІРЄЄВ зачитав заяву представників В.ЮЩЕНКА, що надійшла до канцелярії Печерського райсуду Києва. У ній В.ЮЩЕНКО зазначає, що підтримує у повному обсязі свідчення, надані ним під час досудового слідства і просить оголосити їх під час судового засідання. Заяву датовано 10 серпня цього року.