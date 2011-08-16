Тимошенко залишили під вартою

Печерський районний суд Києва вкотре відмовився задовольнити клопотання про зміну запобіжного заходу до екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО із взяття під варту на будь-який інший захід, не пов’язаний з ізоляцією від суспільства.

Як передає кореспондент УНІАН, суддя Родіон КІРЄЄВ визнав безпідставним чергове клопотання захисту Ю.ТИМОШЕНКО про зміну запобіжного заходу.

Як повідомляв УНІАН, 5 серпня головуючий у судовому процесі з розгляду кримінальної справи Ю.ТИМОШЕНКО суддя Печерського районного суду міста Києва Родіон КІРЄЄВ задовольнив клопотання прокурорів про зміну для екс-прем`єра запобіжного заходу з підписки про невиїзд на взяття під варту. «Через системні порушення, перешкоджання у встановленні істини, порушення порядку в розгляді справи суд ухвалив змінити запобіжний захід на взяття під варту», - процитував Р.КІРЄЄВ рішення суду.

Екс-прем`єр з 5 серпня утримується у Лук’янівському СІЗО.

Суд вже декілька разів відмовлявся задовольняти клопотання адвокатів про звільнення Ю.ТИМОШЕНКО з-під варти.

Сьогодні, 16 серпня, адвокат Юрій СУХОВ знову попросив суд змінити запобіжний захід до екс-прем’єра. Він зазначив, що Ю.ТИМОШЕНКО було взято під варту з обґрунтуванням, що вона перешкоджає встановленню істини в суді, однак зараз, на думку захисту, підсудна не може так вчинити. За словами адвоката, Ю.ТИМОШЕНКО бере участь у всіх процесуальних діях.

Ю.СУХОВ заявив, що Ю.ТИМОШЕНКО всіляко сприяє суду у встановленні істини. Також він додав, що підсудна не порушує порядок на засіданнях суду.