Черновецький залишиться «віртуальним мером» столиці ще рік з гарантією ?

Голова Центральної виборчої комісії Володимир ШАПОВАЛ вважає, що вибори Київського міського голови мають відбутися у 2012 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ШАПОВАЛ заявив сьогодні на прес-конференції.

«Моє переконання, 2012 рік – це вибори Київського міського голови. По-іншому не може бути», - сказав він.

При цьому В.ШАПОВАЛ наголосив, що ЦВК у постанові щодо обсягів фінансування на проведення у 2012 році чергових виборів до Верховної Ради України прописала необхідність виділення коштів на проведення цих виборів без урахування витрат на вибори Київського міського голови.

За словами голови ЦВК, це дасть можливість у разі прийняття рішення про проведення виборів у Києві виділити на них необхідне фінансування.

В.ШАПОВАЛ наголосив, що вибори у Києві будуть проводитись, скоріш за все, у зручний для політичних сил момент.

Як повідомляв УНІАН, 9 серпня Центральна виборча комісія, відповідно до статті 35 Бюджетного кодексу України, затвердила обсяги видатків для включення до бюджетного запиту за двома бюджетними програмами до проекту Державного бюджету України на 2012 рік.

Згідно з ухваленим рішенням ЦВК подала пропозиції до бюджетного запиту за бюджетною програмою 6741020 "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" у сумі 19 мільйонів гривень, а також за бюджетною програмою 6731050 "Функціонування Державного реєстру виборців" у сумі 18 мільйонів 889 тисяч гривень.