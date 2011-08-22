Герман прямо відповіла, чи керує АП справою Тимошенко

Радник Президента України з гуманітарних питань Ганна ГЕРМАН наголошує, що адміністрація глави держави не керує Печерським райсудом Києва під час розгляду кримінальної справи проти колишнього прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на прес-конференції.

Відповідаючи на питання журналістів, чи може вона спростувати припущення, що процес над Ю.ТИМОШЕНКО керується Адміністрацією Президента, А.ГЕРМАН сказала: «Можу. Я це спростовую».

Як повідомляв УНІАН, Печерський райсуд Києва з кінця червня розглядає кримінальну справу, порушено проти Ю.ТИМОШЕНКО за обвинуваченням у перевищенні повноважень під час підписання газових контрактів з Росією у січні 2009 року.

Ю.ТИМОШЕНКО відкидає всі звинувачення і неодноразово заявляла, що судовим процесом керує сам Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ.