Прокурор: Тимошенко має добрий вигляд, і лікарів до неї присилали

Державний обвинувач Лідія ФРОЛОВА вважає, що Печерський райсуд Києва забезпечив підсудній екс-прем’єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО право на отримання медичної допомоги.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України, про це Л.ФРОЛОВА заявила журналістам під час перерви у судовому засіданні, де розглядається кримінальна справа Ю.ТИМОШЕНКО.

«Сьогодні судом забезпечено їй право на надання медичної допомоги. Ще на минулому тижні за клопотанням прокурора судом було вирішено про направлення фахівців із МОЗ для проведення медичного обстеження підсудної. Але, про це заявила сама підсудна, Ю.ТИМОШЕНКО тричі відмовлялася від обстеження, і наполягала на присутності тільки особистого лікаря. Вважаю, що не має підстав говорити про порушення права на медичну допомогу», - сказала прокурор.

За словами Л.ФРОЛОВОЇ, підсудна заявляла про те, що у неї симптоми невідомої хвороби, можливо, через це суд вирішив питання про комісійне обстеження для з’ясування реального стану її здоров’я.

На запитання журналістів, як на сьогодні виглядає підсудна, Л.ФРОЛОВА відповіла: «Вона виглядає так, як виглядала на початку судового процесу. Особисто я не помітила змін на її обличчі, добре виглядає».

Як повідомляв УНІАН, вранці 18 серпня захист Ю.ТИМОШЕНКО заявив про погіршення стану її здоров’я і попросив Печерський райсуд допустити до неї у СІЗО лікаря.

У свою чергу, прокурор попросив суд надати дозвіл на проведення медичного обстеження екс-прем’єр-міністра в СІЗО фахівцями Міністерства охорони здоров’я України.

Водночас суддя не дозволив лікарю, якому екс-прем’єр довіряє і який прибув на засідання, оглянути Ю.ТИМОШЕНКО у приміщенні суду.

20 серпня прес-служба Державної пенітенціарної служби України повідомила, що Ю.ТИМОШЕНКО втретє відмовилась від проведення медичного огляду фахівцями МОЗ.

Сьогодні вранці захист екс-прем’єра заявив про погіршення стану її здоров’я та вкотре наполіг на терміновому допущенні до неї особистого лікаря, однак суддя не задовольнив цю вимогу.