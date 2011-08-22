Герман визнає, що каже багато зайвого

Радник Президента України з гуманітарних питань Ганна ГЕРМАН визнає, що іноді говорить багато зайвого як для чиновника.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на прес-конференції.

«Я дуже часто забуваю, що я при владі, і починаю забагато говорити такого, чого людині з апарату не треба говорити. Але таке є життя, така є моя суть», - сказала Г.ГЕРМАН.

Вона зазначила, що і надалі у своїх виступах ламатиме стереотипи чиновників і говоритиме те, про що думає.

«Поки зможу. А як не зможу - то нема чого там сидіти», - наголосила Г.ГЕРМАН.