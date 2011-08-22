Герман: Тимошенко дали страшну роль

Радник Президента України з гуманітарних питань Ганна ГЕРМАН вважає, що «всю цю історію» з колишнім прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО використовують «ті сили», які розробляли сценарій скандалу з «кольчугами» при Президентові Леонідові КУЧМІ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на прес-конференції.

«Я думаю, що всю цю історію з Юлією ТИМОШЕНКО дуже добре використали ті сили, які хочуть повторити історію з «кольчугами». Я не знаю, чи Юлія Володимирівна вже усвідомлює, яку страшну роль у долі України їй виписали, і яку вона, вже приперта до стіни, мусить уже виконувати. Бо той, хто розробляв цей сценарій, прекрасно знав, як все це буде відбуватись. Він знав, що Ю.ТИМОШЕНКО буде рятуватися всіма способами», - сказала Г.ГЕРМАН.

Вона наголосила, що звертання Ю.ТИМОШЕНКО за захистом до європейських країн було прогнозованим і від цього похитнеться захоплення Заходу стосовно України. «І це мало дати той ефект, щоб відвернути України від євроінтеграції. Вся задумка всієї цієї історії була дуже проста – повернути європейський напрям України, яким вона іде, в інший бік. І ослаблену Україну в обличчі ослабленої влади штовхнути в інший бік. І Юлія ТИМОШЕНКО дуже примітивно на цей гачок попала. Мені шкода її. Тому що я не знаю, чи вона усвідомлює, як страшно буде використане її ім’я для нищення України», - заявила Г.ГЕРМАН.

В той же час вона висловила сподівання, що західні країни вже починають усвідомлювати, що євроінтеграція України є важливою і що процес проти Ю.ТИМОШЕНКО не має заважати європейській інтеграції України.

Як повідомлялося, у 2001 році, після того, як фрагменти плівок екс-майора Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА потрапили до американських спецслужб, Україну звинуватили у продажу радарних станцій «Кольчуга» Іраку. Між тим пізніше США визнали, що звинувачення були помилковими.