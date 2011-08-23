Дружина Черновецького: без мене Льоня точно став би алкоголіком..

Дружина мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО Аліна АЙВАЗОВА переконана, що своєю кар'єрою Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ має завдячувати їй та її батькові.

Про це вона сказала в інтерв'ю газеті «Сегодня».

А.АЙВАЗОВА розповіла, що вони разом створили ще у 1991 році фірму «Правекс» (право і економіка) і керували усім також разом.

«Але чимось більше він, а чимось - я. Я не можу сказати, хто працював більше. Однак якщо йому вдавалося поспати, то я спала по 2-3 години на добу, і щоночі писала плани на завтра і аналізувала минулий день. Магазинами більше займалася я, а банком, який створили у 1994 році, - Льоня. Ми разом писали договори, а я їх редагувала. Ми щодня реєстрували нове підприємство. Ми ж з Льонею правознавці з широкою спеціальністю. Починали з того, що консультували з юридичних питань юросіб, реєстрували комерційні підприємства. Займалися охороною підприємств - фірма «Безпека» є дотепер. Реєстрували і для себе підприємства, кожне займалося своєю діяльністю, в кожному свої директори. Це були магазини високої моди (торгували марками Dolce and Gabana, Rocco Barocco, Jenny тощо), меблеві салони, автосалони, автозапчастини, ресторани, охоронні фірми. Я також створила і була директором нашого, я вважаю, провідного підприємства «Соціальне партнерство», куди входить їдальня «Стефанія» на Лівому березі, де годують до 1000 осіб на день дотепер, ми відновлювали паспорти бездомним, купали їх. Льоня дуже любить говорити про це, але щоб ви розуміли, цим опікувалася я. А Льоня спілкувався з людьми, хоча він і зараз переказує на це підприємство гроші і жваво цікавиться. Крім того, я займалася фірмою «Кристина» і фірмою «Комерційні системи». У нього часто з'являлися ідеї, та і у мене теж, однак втілювала їх я», - відзначила А.АЙВАЗОВА.

За її словами, в «Правекс-банку» вона була головою ради банку, і жодне питання не могло бути вирішене без неї. «Коли Льоня став мером, ми передали банк Стьопі. Діти, до речі, там працювали з 17 років. Ми всі працювали цілодобово. У мене було у підпорядкуванні 18 тисяч осіб і понад 100 підприємств. Але я ніколи не робила собі рекламу. І знаєте чому? Я сама — ходяча реклама. Мій батько був бізнесменом, хоча тоді це називалося не так. Тому я теж бізнесмен. Я дуже грамотна людина, – сказала А.АЙВАЗОВА.

Відповідаючи на запитання, чи хороший комерсант Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, вона сказала: «Ну який з нього комерсант?! Я ніколи не думала, що Льоня зможе стати комерсантом. І він би ним не став, якби мене не було поряд, тому що він нічого не контролював, його легко було обдурити, він був ладен віддати все комусь. Це я зберегла фірму, я вигнала всіх злодіїв! Я це все зробила. Хоча, можливо, він цього до кінця не усвідомлює».

Зараз, вважає А.АЙВАЗОВА, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ трохи змінився, тому що його життя навчило. «Тільки не подумайте, що я його якось засуджувала. Я сама ладна віддати багато що», - додала вона.

А.АЙВАЗОВА також відзначила, що її батько був проти її шлюбу з Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ «настільки, що у нього навіть стався інфаркт». «Так, він зробив нам шикарне весілля на 400 осіб. Він щомісячно нам допомагав, коли ми переїхали до Києва, коли були маленькі діти і я ще не працювала. Мій тато був дуже багатою людиною. У нього були цілі фабрики і ательє з пошиття взуття, ювелірні майстерні, антикваріат. Він закуповував верстати, брав в оренду приміщення, малював ескізи для ювелірки. І у мене такі здібності. Він випускав кросівки, спортивні костюми Adidas, в яких ходив весь Союз. І це було ще в 70-ті роки. Я з дитинства у перлах і діамантах. Мій тато приносив увечері виручку — мішки грошей… Але конкретно на «Правекс» тато грошей не давав. Ми самі його розкручували. Але для Льоні, його становлення, тато зробив дуже багато», - відзначила дружина мера Києва.

«Та де б Льоня зараз був, якби не тато і я?!! Він би точно став алкоголіком і в якійсь канаві валявся. У нього ще з 6-го класу проблеми з алкоголем. Так, він відбувся завдяки татові. Це правда, правда, так і напишіть», - підкреслила А.АЙВАЗОВА.

За її словами, «тато допоміг Льоні поступити в аспірантуру - домовився зі своїм знайомим професором, щоб він редагував його дисертацію. Ні, Льоня писав її сам, 1,5 року, вночі. Він трудоголік. Але йому не вірили, не брали до аспірантури і не взяли б, якби не тато. І Льоня захистився, потім потрапив до Університету ім. Шевченка, де став заступником проректора — йому друг допоміг з Міносвіти».

«І я його мером зробила і народним депутатом одразу трьох скликань. Я працювала з людьми, спілкувалася, допомагала», - заявила А.АЙВАЗОВА.

Але коли Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ став мером, відзначила його дружина, вона «дуже переживала». «Я так вихована, що потрібно все заробляти і не чіпати державні гроші. Льоня боїться Бога і не візьме чуже, але на держслужбі так багато спокус. І я завжди в молитвах просила Бога, щоб уберіг його від цього. І просила: якщо щось візьме чуже, народне, хай потім від нього піде утричі більше», - розповіла А.АЙВАЗОВА.