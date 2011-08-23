Янукович: через вбивство Гонгадзе Україна втратила шанс

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що через вбивство журналіста Георгія Гонгадзе Україна втратила шанс стрімкого розвитку.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив під час виступу на урочистостях з нагоди 20-ї річниці Незалежності України сьогодні в палаці «Україна».

За словами Президента, саме на початку XXI століття наша держава отримала унікальний шанс через реформи увійти до кола країн-учасників європейського інтеграційного процесу.

«Кажу щиро: я і до сьогодні вважаю, що економічна динаміка зростання, пік якої припав на 2003-2004 роки, могла б стати чудовим фундаментом наступних глибоких модернізаційних змін», - наголосив він.

В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що саме в ті роки Україну почали визнавати як майбутній центральноєвропейський осередок розвитку. Зростав добробут громадян, і це відчувала кожна родина, зазначив він.

«Ми мали шанс на прискорений успіх. Якби не одне «але». Трагічна смерть журналіста Георгія Гонгадзе і наступний, так званий, «касетний скандал» стали приводом для тривалих «боїв без правил» за владу», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він наголосив, що в умовах економічного піднесення люди бажали нових і якісних змін. Неефективна політична система, не завжди справедливе правосуддя, корумпований чиновницький апарат гальмували розвиток, констатував глава держави.

«Водночас підміна реальної політики примітивним популізмом, ідеологічне шаманство і вождізм дестабілізували ситуацію. 2004 рік став роком своєрідного «зламу». Після помаранчевих подій 2004 року ми всі пережили 5 фактично втрачених років життя держави. Українська політика була перетворена на нескінченне ток-шоу», - переконаний В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, суспільство знову, як і в перші роки незалежності, було штучно занурено в дискусії про історію, що провокувало нові конфлікти і непорозуміння. Економіка, зазначив Президент, увійшла в піке, її керованість була фактично втрачена. Зовнішня політика підмінювалась ритуалом, а на практиці – лише декларації і сумнівні прожекти та контракти, такі як газова угода 2009 року, сказав він.

В.ЯНУКОВИЧ нагадав також, що країна вимушено пережила експеримент з недолугою реформою політичної системи та невиправдані дострокові вибори до парламенту у 2007 році.

«Як логічний наслідок, розхитана та розхристана країна виявилась неготовою до викликів світової економічної кризи, і опинилась серед лідерів економічного спаду. Реальною загрозою став дефолт за зовнішніми зобов`язаннями держави», - сказав Президент.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що після президентських виборів 2010 року «ми виправили ситуацію».

На його думку, ефективна антикризова політика та курс на модернізацію країни, системні реформи в економіці та соціальній сфері дають країні новий шанс.

«І цього разу ми не маємо права його втрачати», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.